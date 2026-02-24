Premio letterario nazionale città di Chieti | selezionati i finalisti

Il premio letterario nazionale Città di Chieti, dedicato a Marilia Bonincontro e alla letteratura sociale, ha annunciato i finalisti della prima edizione. La scelta deriva dalla qualità delle opere presentate, che affrontano temi di attualità e diritti civili. Tra i partecipanti, autori emergenti e scrittori affermati si sfidano per conquistare il riconoscimento. La selezione si basa su originalità e capacità di comunicare emozioni profonde. I nomi finalisti sono stati resi noti durante una cerimonia pubblica.

Centinaia i concorrenti da ogni parte d’Italia. La premiazione si terrà giovedì 12 marzo Sono stati annunciati i finalisti della prima edizione del premio letterario nazionale Città di Chieti - La città che ascolta, dedicato a Marilia Bonincontro- letteratura sociale. “Siamo lieti che questa prima edizione abbia avuto un così ampio riscontro di concorrenti da ogni parte d’Italia - afferma il sindaco Diego Ferrara -. La nostra città, attraverso il premio, si propone come una comunità capace di accogliere, ascoltare e rispondere alle sfide sociali con l’intelligenza culturale, creando ponti tra le persone e le istituzioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Nasce il premio letterario nazionale Città di Chieti “Marilia Bonincontro” Ultimi giorni per partecipare al “Premio letterario nazionale Città di Chieti”Resta poco tempo per partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Chieti “La città che ascolta”, dedicato a Marilia Bonincontro. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Torna il premio letterario Città di Ladispoli: iscrizioni aperte fino al 5 ottobre; Go Wine: venticinquesima edizione per il Concorso Letterario Nazionale Bere il territorio; Oltre lo sguardo porta in ospedale poesia e teatro per sostenere i bambini dell’Oncoematologia; Premio Letterario Una Città che Scrive, come partecipare. Premio Letterario nazionale Città di Chieti 2025/La Città che ascolta: ecco i 10 finalisti e menzionatiChieti. Annunciati le autrici e gli autori finalisti del Premio Letterario Nazionale Città di Chieti - La città che ascolta, ... abruzzolive.it Al via la XV edizione del Premio Letterario Nazionale Alsium Città di Ladispoli: pubblicato il nuovo bandoIl mondo della cultura torna a guardare verso il litorale laziale. L’Associazione Culturale Solidarietà Sociale ha ufficialmente dato il via alla quindicesima edizione del Premio Letterario Nazional ... terzobinario.it Pistoia, conferenza stampa di presentazione per il Premio Letterario Ceppo - facebook.com facebook