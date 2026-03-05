Premio letterario Chianti scelti i quattro finalisti

Sono stati annunciati i quattro finalisti della 38a edizione del Premio Letterario Chianti 2026, dedicato a volumi di narrativa pubblicati tra il 1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025. I nomi selezionati sono Patrizia Carrano, Sebastiano Mondadori, Massimiliano Scudeletti e Nadia Terranova. La giuria ha scelto questi autori tra le opere inviate per questa edizione.

Firenze, 5 marzo 2026 - Sono Patrizia Carrano, Sebastiano Mondadori, Massimiliano Scudeletti e Nadia Terranova gli autori finalisti della 38a edizione del Premio Letterario Chianti 2026 destinato a volumi di narrativa editi dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025. Un riconoscimento speciale andrà ad Agnese Pini – direttrice delle testate Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno – per il suo 'La verità è un fuoco', edito da Garzanti. I quattro finalisti sono stati selezionati dal comitato tecnico del Premio, coordinato da Michele Brancale e composto da Antonio Celano, Paolo Codazzi, Cecilia Bordone, Silvia Martelli, Maria Rosa Fabiani, Claudia Lucattini, Deborah Montagnani, Andrea Pucci e Paolo Santagati.