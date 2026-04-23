Kerim Alajbegovic ha deciso di trasferirsi in Serie A, scegliendo di unirsi a una delle squadre italiane. La sua presenza ha attirato l’attenzione nel calcio bosniaco, dove ha contribuito a una stagione di successi. La sua scelta di passare in Italia si inserisce nel percorso di un calciatore che ha già mostrato qualità sul campo e ora si appresta a confrontarsi con un campionato di alto livello.

Tra la sciagura degli azzurri e il tripudio in casa bosniaca, a Zenica si può dire che è nata una stella: Kerim Alajbegovic. Le sue prestazioni notevoli nei play-off di qualificazione contro Galles e Italia, non sono passate inosservate, tanto che tre big del nostro campionato lo hanno messo nel mirino. Infatti, secondo quanto emerge dal profilo X di Gianluca di Marzio, il classe 2007 avrebbe optato la Serie A come prossima destinazione per la sua crescita. Inter, Napoli e Roma seguono costantemente il talento bosniaco e hanno iniziato i primi contatti esplorativi con il padre del calciatore e soprattutto con Miralem Pjanic, che agisce come intermediario.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Alajbegovic ha scelto la Serie A: sfida tra Inter, Napoli e Roma

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