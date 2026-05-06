Al Vulcano Buono è stato inaugurato “Game Orbit”, uno spazio dedicato al divertimento che offre piste da bowling di ultima generazione per sfide, tornei ed eventi. L’area comprende anche una VR Arena, una zona dedicata ai giochi in realtà virtuale, pensata per il divertimento di pubblico di tutte le età. L’apertura di “Game Orbit” amplia le proposte di intrattenimento presenti nella struttura commerciale.

All’interno del Vulcano Buono nasce un polo di intrattenimento innovativo nel territorio nolano. Domani, 7 maggio 2026 alle ore 17.00 apre “Game Orbit”, uno spazio ultramoderno e digitale dedicato al tempo libero. La struttura si trova all’ingresso Positano ed estende la propria offerta su 3000 metri quadrati. L’area bowling accende il divertimento con 8 piste spettacolari, immerse in un gioco dinamico di luci laser e profili led. L’iniziativa punta a unire tecnologia, gioco e socialità in un’unica esperienza, nell’ottica della mission voluta dalla governance, guidata dall’Ad Francesco Furino e diretta da Guglielmo Cirillo. “Game Orbit” propone piste da bowling di ultima generazione dedicate a sfide, tornei ed eventi.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Vulcano Buono apre “Game Orbit”: piste da Bowling e la VR Arena

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