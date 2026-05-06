Al Vulcano Buono apre Game Orbit con 8 piste da Bowling e la VR Arena

Domani, 7 maggio 2026, alle ore 17, nel complesso Vulcano Buono si inaugura “Game Orbit”, un nuovo spazio dedicato all’intrattenimento. La struttura comprende otto piste da bowling e una VR Arena, offrendo un’ampia varietà di attività per i visitatori. L’apertura si svolge nel pieno delle attività del centro commerciale, che si prepara ad accogliere il pubblico con questa novità.

All’interno del Vulcano Buono nasce un polo di intrattenimento innovativo nel territorio nolano. Domani, 7 maggio 2026 alle ore 17.00 apre “Game Orbit”, uno spazio ultramoderno e digitale dedicato al tempo libero. La struttura si trova all’ingresso Positano ed estende la propria offerta su 3000.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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