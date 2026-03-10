Al Vulcano Buono arrivano Fulminacci e Peppe Iodice

Al Vulcano Buono di Nola si prepara un fine settimana ricco di eventi con Fulminacci e Peppe Iodice. Venerdì 13 marzo alle 17, nello spazio dedicato alla musica, si terrà il firmacopie di Fulminacci. Contestualmente, si prevede anche l’arrivo di Peppe Iodice, che porterà il suo spettacolo di intrattenimento. L’area si anima con appuntamenti dedicati all’arte e alla musica.

Al Vulcano Buono di Nola fine settimana ad alto contenuto artistico e musicale. Venerdì 13 marzo alle ore 17.00 è in programma il firmacopie del CDLP “Calcinacci” di Filippo Uttinacci in arte Fulminacci, in concomitanza con l’uscita dell’album. L’appuntamento è nella Sala 2 del “The Space Cinema”; all’interno del Vulcano Buono. Con al suo interno il singolo presentato al Festival di Sanremo 2026 "Stupida sfortuna", Fulminacci propone il suo quarto disco in studio, il primo con Maciste dischi e Warner Records. L’evento è esclusivo e l’ingresso è consentito solo ai fan in possesso di CD o LP. Prima del firmacopie verrà proiettato un cortometraggio che vede protagonista l’artista e che costituirà un'esperienza unica per tutti i fan del cantautore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

