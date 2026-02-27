Vulcano Buono al via SICURA in collaborazione con Esercito Italiano

Al Vulcano Buono è iniziato il progetto “SI.CU.RA” in collaborazione con l’Esercito Italiano. L’iniziativa prevede un intervento di supporto alla comunità locale e ha come obiettivo quello di contribuire a un progetto di solidarietà. È stato annunciato anche il sostegno alla Fondazione dedicata al piccolo Domenico.

Vulcano Buono, al via "SI.CU.RA", in collaborazione con Esercito Italiano. Annunciato sostegno alla Fondazione per il piccolo Domenico. Ha preso il via con l'appello di Patrizia Mercolino, la prima edizione di "SI.CU.RA", organizzato al Vulcano Buono di Nola con la collaborazione dell'Esercito Italiano. Tre giorni durante i quali nella piazza al centro della smart city è allestita una mostra di veicoli militari che racconta la storia della nostra Forza Armata. "Solidarietà, responsabilità attiva e inclusione sociale: sono gli obiettivi di questa tre giorni che si rivolge alle famiglie ma soprattutto ai giovani – ha spiegato l'amministratore Delegato di Vulcano Buono, Francesco Furino –.