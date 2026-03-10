Al Vulcano Buono di Nola si svolge un fine settimana dedicato agli incontri con Fulminacci, che firma copie dei suoi dischi, e Peppe Iodice, che tiene un appuntamento con il pubblico. L’evento si svolge nel corso del weekend e interessa i visitatori del centro commerciale. Entrambi gli artisti sono coinvolti in attività che richiedono la partecipazione diretta del pubblico presente.

Un weekend da non perdere al Vulcano Buono di Nola con il firmacopie di Fulminacci e l'appuntamento con Peppe Iodice. Al Vulcano Buono di Nola fine settimana ad alto contenuto artistico e musicale. Venerdì 13 marzo alle ore 17.00 è in programma il firmacopie del CDLP “Calcinacci” di Filippo Uttinacci in arte Fulminacci, in concomitanza con l’uscita dell’album. L’appuntamento è nella Sala 2 del “The Space Cinema” all’interno del Vulcano Buono. Con al suo interno il singolo presentato al Festival di Sanremo 2026 "Stupida sfortuna", Fulminacci propone il suo quarto disco in studio, il primo con Maciste dischi e Warner Records. L’evento è esclusivo e l’ingresso è consentito solo ai fan in possesso di CD o LP. 🔗 Leggi su 2anews.it

Al Vulcano Buono un fine settimana con Fulminacci e Peppe Iodice

