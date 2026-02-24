Empoli Fc lancia l’Academy Special | al via a Monteboro il progetto calcistico per l’inclusione e la disabilità

Empoli FC ha avviato l’Academy Special per promuovere l’inclusione attraverso il calcio, in risposta alla richiesta di integrare persone con disabilità. L’iniziativa si svolge a Monteboro, dove si allenano giovani con diverse capacità motorie e sociali. La società ha deciso di investire risorse per offrire opportunità sportive a chi spesso viene escluso da questo mondo. La prima fase del progetto coinvolge una trentina di partecipanti e si prevede di ampliarlo nei prossimi mesi.

EMPOLI – L'inclusione sociale e la pratica sportiva si fondono nel nuovo programma varato dall' Empoli Football Club. Presso le strutture del Monteboro Training Center si è tenuta la sessione inaugurale dell' Empoli Academy Special, un'iniziativa interamente dedicata a ragazze e ragazzi con disabilità. L'obiettivo della società è quello di strutturare un percorso stabile e continuativo lungo l'intero arco dell'anno, capace di coniugare l'aspetto atletico con finalità prettamente educative e relazionali. L'attività sul campo è stata concepita per garantire un ambiente sicuro, accessibile e stimolante.