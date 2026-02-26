Festival Teatro Popolare del Gargano a Vico va in scena il caso Orlandi
Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, alle 20 andrà in scena ‘Pietro Orlandi, fratello’, opera teatrale scritta e diretta da Giovanni Franci, interpretata da Valerio Di Benedetto, attraverso la quale si ripercorre la vicenda di Emanuela Orlandi, la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
A Vico il Festival del Teatro Popolare del Gargano punta i riflettori sul caso Orlandi e sul fenomeno HikimoriA Vico del Gargano è tutto pronto per la serata inaugurale della quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano.
Festival del Teatro Popolare del Gargano, a Vico va in scena ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele VivianiSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) S’intitola...
Temi più discussi: AL 4° FESTIVAL TEATRO POPOLARE DEL GARGANO IL CASO MANUELA ORLANDI.; prossimo appuntamento della Rassegna di teatro Popolare a Pordenone con No! Stiamo tutti bene; Carlo Cecchi, quell’aria un po’ indolente; Archiviata la tempesta Reggio riparte tra teatro, cucina romana e Snow Party · ilreggino.it.
Festival Teatro Popolare, oltre cinquemila presenzeTempo di bilanci per la 29/a edizione del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione che si è concluso nei giorni scorsi al parco Eduardo De Filippo di Campobasso. La rassegna, ... ansa.it
Torna il Festival del teatro popolare: focus sulle inquietudini dei giovaniDieci compagnie teatrali da tutta Italia, dieci spettacoli in 15 date dal 10 gennaio al 15 marzo 2026. Sono i numeri della quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano che si svolge a ... rainews.it
