Al via il ‘Maggio Europeo’ | 172 studenti a teatro per il progetto Redazione Europa

È iniziato il ‘Maggio Europeo’, durante il quale 172 studenti hanno partecipato a un evento teatrale legato al progetto Redazione Europa. Il percorso ha ripercorso eventi storici come lo scoppio della Seconda guerra mondiale, il Manifesto di Ventotene, la nascita dell’Unione Europea e l’istituzione degli scambi-studio tra diversi paesi europei. L’iniziativa si svolge in un teatro, coinvolgendo i giovani in un momento di approfondimento culturale e storico.

Dallo scoppio della Seconda guerra mondiale al Manifesto di Ventotene, fino alla nascita dell’Unione Europea e all'istituzione degli scambi-studio tra paesi. Nella mattinata di ieri, martedì, ha preso avvio a Cesena il ‘Maggio Europeo 2026 – L’Europa in Romagna’. La prima iniziativa ha visto la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate "Conoscere la Borsa", il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziariaPiù di mille studenti da tutta Italia hanno partecipato al progetto "Conoscere la Borsa" investendo, virtualmente, un budget di 50 mila euro sulle... Il 9 maggio gli studenti chiamano a raccolta per l’EuropaSabato 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, nascerà AtenEU: una piattaforma che vuole mettere in rete tutti i giovani, gli studenti e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maggio europeo 2026; Festival Verona Èuropa 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Maggio europeo 2026 a Brescia; Verona Èuropa 2026, al via la quarta edizione del festival europeo. Cesena capitale dei giovani: al via il Maggio Europeo 2026Cesena inaugura ufficialmente il cartellone del Maggio Europeo 2026 con un evento di forte impatto rivolto alle nuove generazioni. Martedì 5 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00, il Teatro Verdi ospiter ... forli24ore.it Risparmio, al via il Salone. Gota (Assogestioni): spingere la liquidità verso le imprese, premiare chi investeLa presidente: modello Pir a zero tasse con un respiro europeo: vogliamo sostenere questi nuovi strumenti raccomandati dalla Ue. Dal 5 al 7 maggio la tre giorni al MiCo di Milano ... corriere.it SCOZIA IN TOUR MERCATO EUROPEO PADOVA - 30 MAGGIO 2 GIUGNO 2026 - facebook.com facebook