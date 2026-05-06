Al via al Colonna il primo scambio in entrata con Digione

Al Liceo Colonna di Arezzo è iniziato un nuovo scambio scolastico con il Lycée Saint-Bénigne di Digione, che si è svolto dal 27 marzo al 4 maggio 2026. Dopo i precedenti scambi con scuole di Lione e Marsiglia, questa è la prima volta che gli studenti della 3M GCE ospitano i loro coetanei francesi. L'iniziativa si inserisce in un programma di scambi tra le scuole del liceo di via.

Dopo gli scambi francofoni con Lione e Marsiglia, gli alunni della 3M GCE del Liceo Colonna di Arezzo hanno ospitato lo scambio in entrata col Lycée Saint-Bénigne di Digione dal 27 marzo al 4 maggio 2026,che ha consolidato un terzo asse educativo fondamentale degli scambi del liceo di via.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it 1 SCAMBIO IN ENTRATA DEL LICEO COLONNA DI AREZZO CON CITE INTERNATIONALE JACQUES CHIRAC DI MARSIGLIA Notizie correlate Il liceo Colonna inaugura il primo scambio a Digione tra cultura e gastronomiaSi è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima fase dello scambio culturale che ha visto protagonisti gli studenti della classe 3M GCE... Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomiaArezzo, 28 marzo 2026 – Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il sindaco Masci sul filobus: Al lavoro per farlo arrivare fino alla rotatoria di via Vittoria Colonna; Primo Maggio in colonna: al portale nord del San Gottardo segnalati 10 km di coda; Decreto primo maggio, Confcommercio: bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Riduzione della parte stabile del fondo risorse decentrate dopo il CCNL 23.2.2026. Al via il primo festival internazionale delle colonne sonoreAnche le colonne sonore ora hanno il loro festival: Cam Sugar e Triennale Milano annunciano la prima edizione di Slam - Sounds Like a Movie, che si terrà dal 14 al 16 novembre in diversi spazi di ... ansa.it È possibile arredare questo bagno cieco considerando la presenza di una colonna montante di scarico. Vorrei inserire anche una colonna lavatrice e asciugatric. - facebook.com facebook Lo vedete Adoro i piccoli volti nascosti nel capitello della splendida colonna cosmatesca di Santa Maria in Aracoeli. #Roma x.com