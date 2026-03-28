Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomia

Il liceo Colonna ha avviato il primo scambio tra studenti e istituzioni di Digione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza tra cultura e gastronomia. L’iniziativa si svolge nel mese di marzo e coinvolge studenti di entrambe le città, che partecipano a incontri e attività didattiche legate a questi temi. L’evento rappresenta la prima esperienza di questo tipo tra i due istituti.

Arezzo, 28 marzo 2026 – I l liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomia. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima fase dello scambio culturale che ha visto protagonisti gli studenti della classe 3M GCE del Liceo Linguistico Vittoria Colonna. Accompagnati dalle docenti Palazzo e Donnini, i ragazzi hanno vissuto un’intensa settimana in Francia, dal 20 al 27 marzo 2026, ospiti del prestigioso Lycée Saint-Bénigne di Digione. Il viaggio non è stato solo un’occasione per affinare le competenze linguistiche, ma una vera immersione nel patrimonio della Borgogna. Gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze architettoniche di Digione, con il suo maestoso Palazzo dei Duchi e degli Stati di Borgogna e la celebre Chiesa di Notre-Dame, nota per il suo magico "gufo" portafortuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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