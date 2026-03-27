Si è conclusa con un bilancio positivo la prima fase dello scambio culturale tra studenti del liceo linguistico e una scuola a Digione. La iniziativa ha coinvolto gli studenti della classe 3M GCE del liceo Vittoria Colonna, con incontri dedicati alla cultura e alla gastronomia. L’evento ha rappresentato il primo scambio di questo tipo tra le due istituzioni.

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima fase dello scambio culturale che ha visto protagonisti gli studenti della classe 3M GCE del Liceo Linguistico Vittoria Colonna. Accompagnati dalle docenti Palazzo e Donnini, i ragazzi hanno vissuto un’intensa settimana in Francia, dal 20 al 27 marzo 2026, ospiti del prestigioso Lycée Saint-Bénigne di Digione. Il viaggio non è stato solo un’occasione per affinare le competenze linguistiche, ma una vera immersione nel patrimonio della Borgogna. Gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze architettoniche di Digione, con il suo maestoso Palazzo dei Duchi e degli Stati di Borgogna e la celebre Chiesa di Notre-Dame, nota per il suo magico "gufo" portafortuna. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Il liceo Colonna inaugura il primo scambio a Digione tra cultura e gastronomia

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