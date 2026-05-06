Mercoledì 13 maggio al Teatro Diana si terrà la quinta edizione del “Premio Umberto Bellissimo”, un evento dedicato all’attore e cantante. La manifestazione si svolge a Napoli e premia il talento di Bellissimo, riconosciuto nel mondo dello spettacolo. La serata raccoglie vari ospiti e interventi, celebrando la sua carriera e il suo contributo artistico.

Ci sono artisti che il tempo non riesce a consumare. Restano sospesi nell’aria dei teatri, nascosti tra la magia delle quinte, nei camerini impregnati di cipria e malinconia, nelle note di una canzone che continua a risuonare anche quando il sipario è ormai calato. Umberto Bellissimo appartiene a questa schiera rara di uomini di spettacolo capaci di lasciare un segno profondo, umano prima ancora che artistico. Ed è proprio nel nome di questa memoria viva, a dieci anni dalla scomparsa, che mercoledì 13 maggio alle ore 20.30, lo storico Teatro Diana con ingresso libero, accoglierà la quinta edizione del Premio dedicato all’indimenticato attore e cantante napoletano.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Diana mercoledì 13 maggio torna il “Premio Umberto Bellissimo”

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