Libri Luciano Catania vince il Premio Umberto Domina al Teatro Neglia | trionfa Gente di un altro ero-t-ismo

Luciano Catania ha vinto l’VIII Premio Nazionale di Letteratura Umoristica “Umberto Domina” durante una cerimonia al Teatro Neglia di Enna. La serata ha visto la consegna del riconoscimento al suo libro “Gente di un altro ero-t-ismo”, tra letture, spettacoli teatrali e discussioni sull’ironia contemporanea. Il premio, promosso dal Rotary Club Enna, si rivolge a autori che si sono distinti nel genere umoristico.

Una serata tra letteratura, teatro e riflessione sull’ironia contemporanea ha incoronato al Teatro Neglia di Enna il vincitore dell’VIII edizione del Premio Nazionale di Letteratura Umoristica “Umberto Domina”, promosso dal Rotary Club Enna. A salire sul gradino più alto è stato il messinese.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sviluppo Sud Catania, un altro stop: Brescia vince 3-1Secondo stop consecutivo per la Sviluppo Sud Catania che cade 3-1 sul campo della Gruppo Consoli Sferc Brescia al termine di una gara combattuta ma... Premio Filippo Siebaneck, per Opera White vince il Teatro Sociale di ComoLa commissione della 45° Edizione del Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” decreta il premio “Filippo Siebaneck”, destinato a iniziative di...