A Neri Parenti il Premio Musica e Teatro Umberto Benedetto

A Firenze, il regista e sceneggiatore noto per i suoi film comici italiani ha ricevuto il Premio Musica e Teatro “Umberto Benedetto”. La cerimonia si è svolta nel capoluogo toscano, attirando diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. La scelta è caduta su di lui per il contributo alla comicità cinematografica, che ha accompagnato molte generazioni di spettatori. La premiazione si è svolta nel rispetto dei protocolli previsti.

Firenze, 6 maggio 2026 — Tutti quanti bene o male ci portiamo dentro la risata del grande cinema comico italiano, quella che ha trovato in Neri Parenti uno dei suoi autori più riconoscibili e longevi. A lui il Lions Club Firenze conferirà la XXII edizione del Premio Musica e Teatro “Umberto Benedetto”, nel corso della cerimonia in programma lunedì prossimo all’Hotel Excelsior di Firenze. Il riconoscimento intende rendere omaggio ad una carriera che ha accompagnato decenni di cinema popolare, portando sullo schermo personaggi, situazioni e battute diventati parte dell’immaginario nazionale. Dalla saga del ragionier Fantozzi alle commedie...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Neri Parenti il Premio Musica e Teatro “Umberto Benedetto” Notizie correlate Libri, Luciano Catania vince il Premio “Umberto Domina” al Teatro Neglia: trionfa “Gente di un altro ero-t-ismo”Una serata tra letteratura, teatro e riflessione sull’ironia contemporanea ha incoronato al Teatro Neglia di Enna il vincitore dell’VIII edizione del... Leggi anche: Parenti, figli, amori: il cerchio magico di Umberto Bossi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Piombo Veneto: il documentario sugli anni del terrorismo, prodotto dalla TGR, sbarca su Rai Play. Neri Parenti, Massimo Boldi e Barbara Foria presentano Natale Da Chef a 105 Mi CasaSarà un Natale Da Chef quello di Massimo Boldi, Barbara Foria e Neri Parenti. Si intitola così il nuovo film (nei cinema dal 14 dicembre) che vede protagonisti, uno davanti, l’altro dietro la ... 105.net Conticini, Neri Parenti, i Tognizzo: il ricordo di TroisiRoma, 7 lug. (askanews) – Da Paolo Conticini a Lunetta Savino, passando per i Tognizzo, Gabriel Garko e Neri Parenti. Attori e registi ricordano, commossi, Massimo Troisi, in occasione della ... affaritaliani.it