Al Teatro Diana, Emilia Zamuner ha portato in scena un omaggio dedicato a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Lo spettacolo propone un percorso che spazia tra generi come Jazz e Bossa Nova, interpretando alcune delle loro canzoni più note. La rappresentazione si concentra sull’esecuzione di brani scelti, offrendo un tributo a due figure fondamentali della musica italiana. La performance si è svolta senza interventi o commenti aggiuntivi, concentrandosi sulla musica stessa.

Un viaggio raffinato tra Jazz, Bossa Nova, sentimento e la grande canzone d’autore. Un omaggio accorato e originale a due icone assolute della musica italiana come Ornella Vanoni e Gino Paoli,. “Senza Fine”, il concerto di Emilia Zamuner in programma lunedì 4 maggio alle ore 20.30 al Teatro Diana di Napoli, è tutto questo. “Senza Fine” non è una semplice esecuzione di brani celebri, ma una rielaborazione profonda nella quale le atmosfere della Bossa Nova e le improvvisazioni del Jazz si fondono con la poetica senza tempo di Gino Paoli e la cifra interpretativa di Ornella Vanoni. Da “Sapore di sale” a “L’appuntamento”, il pubblico sarà guidato in un percorso emozionale che unisce Napoli, Genova e il Brasile.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Diana Emilia Zamuner celebra il mito di Ornella Vanoni e Gino Paoli

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Gino Paoli e il sodalizio con Ornella Vanoni, nati a un giorno di distanzaC'è sempre stato qualcosa di magico che andava ben al di là dei dati del reale nel legame che ha unito Gino Paoli e Ornella Vanoni .

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