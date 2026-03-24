Gino Paoli e Ornella Vanoni sono nati a un giorno di distanza e hanno condiviso una lunga carriera nel mondo della musica italiana. La loro collaborazione ha prodotto numerosi brani di successo e ha segnato un'epoca. Nel corso degli anni, hanno mantenuto un rapporto professionale e personale che ha influenzato la scena musicale del paese. La loro relazione è stata oggetto di interesse tra fan e media.

C'è sempre stato qualcosa di magico che andava ben al di là dei dati del reale nel legame che ha unito Gino Paoli e Ornella Vanoni. Erano nati a 24 ore di distanza lei il 22 settembre, lui il 23. Sono morti a pochi mesi l’una dall’altro. Ornella, che al contrario del «suo» Gino aveva continuato ad essere attiva sulla scena, aveva confidato alla sua amica Orietta Berti che aveva in animo di incidere un nuovo brano insieme. Non ci sono riusciti: Paoli le ha reso omaggio pubblicando una loro foto in bianco e nero, commentata con un cuore nero, lui al piano, lei in piedi appoggiata allo strumento. Il loro amore in bianco e nero che profuma di rive gauche è stato molto sofferto ma ha generato un legame durato tutta la vita che ha creato alcune delle canzoni più belle della musica italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gino Paoli e il sodalizio con Ornella Vanoni, nati a un giorno di distanza

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com