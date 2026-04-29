Una donna di 102 anni è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico al femore presso l’ospedale di Ascoli. Questa è la sua seconda operazione nello stesso arco di due anni, dopo aver subito una frattura. L’intervento è stato condotto dall’équipe di ortopedia e traumatologia dell’ospedale. La paziente è stata successivamente trasferita in reparto, senza complicazioni.

Ascoli, 29 aprile 2026 – Operata per la seconda volta nel giro di due anni per una frattura del femore, una donna di 102 anni è tornata in sala operatoria all’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove l’intervento è stato eseguito con successo dall’équipe di ortopedia e traumatologia. Paziente ultracentenaria operata a entrambi i femori. Già nel 2024 la paziente, allora centenaria, era stata sottoposta allo stesso intervento al femore destro; nei giorni scorsi, a causa di una caduta, è stato necessario intervenire sul femore sinistro. La donna è arrivata in ospedale in condizioni stabili ed è stata valutata da un’équipe multidisciplinare che, considerato il buono stato generale di salute, ha scelto la via chirurgica per favorire il recupero della mobilità e garantire una migliore qualità di vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operata con successo al femore a 102 anni, secondo intervento in 2 anni: “L’età non è più un limite”

Notizie correlate

Carolina, 102 anni: operata al femore e già in piediQuando Carolina, nata nel 1923, è arrivata all’ospedale di Piacenza dopo una caduta accidentale avvenuta in casa, la prima cosa che ha colpito i...

Leggi anche: Frattura del femore a 99 anni: al Perrino intervento riuscito in tempi record

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Metrotranvia Milano–Seregno: l’impegno condiviso delle istituzioni per completare un’opera strategica; Miserie e nobiltà del mondo dell'opera. Il debutto de Le convenienze ed inconvenienze teatrali di Donizetti al Teatro Massimo - Teatro Massimo - Fondazione Teatro Massimo; Thomas Guggeis - Das Lied von der Erde di Gustav Mahler: 23 aprile 2026; Timi?oara - Teatro dell'Opera: Aida inaugura il 50° Festival Musicale Internazionale.

Operata con successo al femore a 102 anni, secondo intervento in 2 anni: L’età non è più un limiteIl dottor Battista dell’ospedale Mazzoni di Ascoli: Questo caso dimostra che, in presenza delle giuste condizioni cliniche, è possibile intervenire con successo anche su pazienti ultracentenari ... ilrestodelcarlino.it

«L’età non è più un limite assoluto»: donna di 102 anni operata per la seconda volta all'anca: un successo per l'ospedale Mazzoni di AscoliASCOLI - Si è concluso con successo lo straordinario intervento al femore su un'anziana di 102 anni nell'ospedale Mazzoni di Ascoli. Un lavoro eccezionale per ... corriereadriatico.it

#Alaa, da #Gaza a #Colleferro e a #Roma per essere #operata. E il suo #cuore sopra una pila di sedie Quanto è piccolo da lassù tutto il resto #Biani ! Vero, ma non per chi vuole tutto il #mondo #sottomesso. Punti di vista... Auguri piccolina! @maurobi x.com

Il caso a Porto Cesareo: la vittima operata alla gamba, i carabinieri indagano su una lite tra giovanissime e sull'ipotesi di un comando impartito all'animale - facebook.com facebook