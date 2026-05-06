Al Museo Madre il simposio Costruire comunità | arte scienza e spiritualità sulla speranza

Il 3 giugno al Museo Madre di Napoli si tiene il simposio intitolato “Costruire comunità – Officina di speranza”, curato da Monica Coretti. L’evento affronta il tema della speranza attraverso un confronto tra arte, scienza e spiritualità, con l’obiettivo di riflettere sul bene comune. La giornata prevede interventi e discussioni che coinvolgono diversi ambiti culturali e professionali.

Al Museo Madre di Napoli, il 3 giugno, si svolge il simposio “Costruire comunità – Officina di speranza”, curato da Monica Coretti, che intreccia arte, scienza e spiritualità per una riflessione sul bene comune a partire dal tema della speranza. La giornata è articolata in due momenti. La mattina è dedicata ai percorsi umani e professionali degli ospiti, con interventi che ripercorrono esperienze e contributi maturati nei rispettivi ambiti. Il pomeriggio sarà invece incentrato su un confronto aperto, in cui ciascun partecipante porterà la propria interpretazione della speranza attraverso il proprio linguaggio, seguito da una tavola rotonda. Mattina.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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