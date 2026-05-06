Al museo La Civitella una cavalcata immaginaria tra i segreti di Chieti
Si chiama “Cavalca via” l'appuntamento in programma domenica 10 maggio, alla vigilia della festa patronale, al museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti. Un incontro che rientra nel progetto Chieti tra le pagine, a cura di sssociazione culturale OltreMuseo e associazione culturale.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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