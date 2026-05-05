Blake Lively ha voluto i disegni dei figli dipinti sulla borsa | il dolce dettaglio nel look del Met Gala

Durante il Met Gala, un dettaglio particolare ha catturato l'attenzione: sulla borsa di Blake Lively sono stati dipinti i disegni realizzati dai suoi figli. La scelta di personalizzare l'accessorio con i lavori dei bambini ha aggiunto un tocco intimo al suo completo. La presenza di questa particolare decorazione ha suscitato interesse tra i presenti, evidenziando un elemento di originalità nel suo outfit.

Blake Lively è tornata al Met Gala e lo ha fatto con un look memorabile. In quanti sapevano che la sua borsa scintillante nascondeva un dolce omaggio ai figli?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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