Durante il Met Gala, un evento di grande richiamo nel mondo della moda, circa 500 persone vengono invitate ogni anno. Tra gli ospiti, un attore ha scelto un look che puntava a trasmettere semplicità ed eleganza. L’obiettivo era quello di distinguersi in un contesto molto affollato, dove la scelta degli abiti gioca un ruolo fondamentale. La serata ha visto quindi una varietà di stili e interpretazioni, tutte sotto i riflettori.

Si stima che al Met Gala ci siano ogni anno circa 500 invitati, un numero enorme in cui è difficile distinguersi e lasciare un segno. Joe Alwyn c’è riuscito. Courtesy of the brand L’attore inglese si è presentato sulle scale del Metropolitan Museum of Art con un look custom Valentino creato dal direttore creativo Alessandro Michele, composto da una camicia in crêpe de chine plissettata a mano con scollo drappeggiato e una cintura plissettata in raso color geranio, abbinata a dei pantaloni coordinati in cady di raso nero. Completavano il tutto gli accessori Valentino Garavani. «Volevo fare qualcosa di diverso perché è il Met Gala, ma con un look che trasmettesse anche un senso di semplicità ed eleganza.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al Met Gala Joe Alwyn voleva trasmettere «un senso di semplicità ed eleganza» con il suo look

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