Durante il Met Gala 2026, Bad Bunny ha attirato l'attenzione non solo per il suo abbigliamento, ma anche per un dettaglio particolare legato a una persona vicino a lui. È stato notato con un parente, che potrebbe essere uno zio o forse una versione più matura di sé stesso, dopo anni di tour e di cure estetiche. La scena ha suscitato curiosità tra i presenti, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

Bad Bunny al Met Gala 2026 non ha portato soltanto un look. Ha portato un parente lontano, forse uno zio elegantissimo, forse se stesso dopo decenni di tour e skincare usata con una costanza discutibile. In un red carpet dove tutti provano a essere memorabili, lui ha scelto la strada più rischiosa, diventare irriconoscibile senza perdere la propria identità. L’abito nero, il fiocco importante, il bastone e l’aria da gentiluomo consumato dal tempo erano solo la cornice. Il vero colpo di teatro era sul viso, sulle mani, nei capelli, in quella trasformazione da Bad Bunny a Benito del futuro. Il beauty look smette di abbellire e comincia a recitare.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al Met Gala 2026 Bad Bunny ha fatto pace con il suo futuro rugoso

All Guest Performances at Bad Bunny’s Halftime Show

Notizie correlate

Leggi anche: Connor Storrie «non è nervoso» per il suo debutto al Met Gala

Bad Bunny ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ‘Porto Rico’ con Edward Norton e Javier BardemBad Bunny sarà protagonista del dramma storico Porto Rico, che segna il suo primo ruolo da protagonista in un film dopo le memorabili apparizioni in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Met Gala 2026: il dress code è Fashion is Art. Ma cosa indosseranno gli invitati?; Met Gala 2026, dal tema agli ospiti: tutto quello che c’è da sapere; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Connor Storrie a Katy Perry. FOTO; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere.

Vivi il Met Gala 2026 in diretta con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è qui: segui il live blogging di Vogue Italia per vivere in diretta tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet Il momento più atteso dell'anno nel fashion ... vogue.it

Lauren Wasser al Met Gala 2026: la modella con le gambe d'oro in total gold sul red carpetUna storia drammatica ma d'ispirazione che la modella Lauren Wasser ha portato anche al Met Gala 2026 con il suo look ... vogue.it

whoopsee.it. Michael Jackson · Human Nature. Un aggettivo per descrivere il look di Hailey Bieber al Met Gala 2026 Scultoreo. Ma, d’altronde, se il tema di questa edizione è “Fashion is Art” e la sede consueta e storica è quella del Metropolitan Museum of A - facebook.com facebook

Met Gala, voti ai look: Wintour paradisea o cocorita (6,5), Lauren Bezos volenterosa (6), Kidman senza tempo (8) x.com