Al Gazometro Heinz Beck e gli altri chef stellati di ' Taste of Roma'

Nel quartiere Ostiense di Roma, al Gazometro, si inaugura la decima edizione di un evento dedicato alla cucina stellata. Nonostante la pioggia, chef di fama internazionale sono presenti per presentare le loro creazioni. L’iniziativa coinvolge diversi professionisti del settore e si svolge in un’area storica della città, attirando appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione prosegue con dimostrazioni, degustazioni e incontri tra chef e pubblico.

AGI - Sotto la pioggia prende il via nel quartiere Ostiense di Roma, al Gazometro, la decima edizione di 'Taste of Roma' che, per questo 2026, inaugura un nuovo corso più aperto e inclusivo, ma sempre con l’obiettivo primario di rendere l’alta cucina accessibile, conviviale e vicina al grande pubblico. Da questa sera fino a domenica 10 maggio, infatti, l’ex stabilimento di approvvigionamento di gas si trasformerà in un vero e proprio villaggio di gusto che ospiterà le cucine di ben 20 ristoranti capitolini, tra nomi illustri e nuove insegne che si stanno facendo largo nel panorama gastronomico d’eccellenza. Chef stellati e giovani...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al Gazometro Heinz Beck e gli altri chef stellati di 'Taste of Roma' Notizie correlate Leggi anche: Taste of Roma cambia ritmo: chef stellati, nuovi nomi e dj set sotto il Gazometro Leggi anche: Taste of Roma 2026 al Gazometro Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Torna Taste of Roma, al Gazometro dal 6 al 10 maggio chef e cucina gourmet; TASTE OF ROMA 2026: il cibo in evoluzione; Taste of Roma 2026, il cibo in evoluzione dal 6 al 10 maggio al Gazometro; Taste of Roma compie 10 anni e cambia pelle: il Gazometro diventa il nuovo cuore del gusto.