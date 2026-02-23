Disturbi del pavimento pelvico un nuovo ambulatorio medico per la riabilitazione perineale

Una nuova struttura aperta in città si dedica alla riabilitazione del pavimento pelvico, dopo aver rilevato un aumento dei casi di problemi come perdita di controllo e dolore pelvico. La domanda di assistenza cresce tra donne e uomini che affrontano difficoltà funzionali a seguito di interventi o gravidanze. L’ambulatorio offre trattamenti specifici per migliorare la qualità della vita di chi soffre di questi disturbi. La struttura inserisce un nuovo servizio nel panorama sanitario locale.

Perdere il controllo della vescica o dell’intestino, convivere con dolore pelvico, affrontare difficoltà funzionali o intime dopo un intervento chirurgico, una gravidanza o con l’avanzare dell’età. Sono condizioni molto diffuse, ma ancora poco raccontate, legate a un’alterazione del pavimento pelvico, l’insieme di muscoli e strutture che sostengono e regolano le funzioni urinarie, intestinali e sessuali. Disturbi che possono incidere profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni e sul benessere psicologico delle persone. Per rispondere a questi bisogni, da febbraio 2026 l’Azienda Usl di Piacenza attiva un nuovo ambulatorio medico fisiatrico dedicato alla riabilitazione perineale, all’interno della Medicina riabilitativa di integrazione percorsi ospedale-territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Ginecologa risponde. Quanto ne sappiamo davvero sul pavimento pelvico?Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli e strutture che sostengono gli organi pelvici e contribuiscono a funzioni essenziali come la continenza e il parto.

Sanremo, convegno sul pavimento pelvico: sala gremita per ricordare la ginecologa Anna GlorioSanremo si riempie di medici e autorità per ricordare la ginecologa Anna Glorio, scomparsa prematuramente.

Esercizi PAVIMENTO PELVICO: ecco i più efficaci (per tutti)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le domande che i maschi non fanno; Ostetricia e ginecologia, approcci innovativi al San Raffaele di Milano.

Ostetricia. Nasce il Gruppo ostetriche italiane pavimento pelvicoL'Associazione italiana ostetricia, affiliata Aogoi, ha presentato il Gruppo scientifico di ostetriche dedicato al pavimento pelvico femminile. A breve usciranno le nostre prime Raccomandazioni – ha ... quotidianosanita.it

Pavimento pelvico in gravidanza: l'importanza della prevenzione e della riabilitazioneLa gravidanza rappresenta un momento unico nella vita di una donna, caratterizzato da profondi cambiamenti fisici ed emotivi. Durante questi nove mesi, il corpo femminile si trasforma per accogliere ... romatoday.it

Ci sono disturbi di cui si parla poco, ma che possono influire molto sulla qualità della vita La riabilitazione del pavimento pelvico aiuta uomini e donne a ritrovare controllo, equilibrio e benessere nelle problematiche urologiche, ginecologiche e proctologiche - facebook.com facebook