Da febbraio, all’ospedale San Giuseppe di Empoli, è operativo un ambulatorio dedicato alle disfunzioni del pavimento pelvico, un disturbo abbastanza comune che spesso non viene affrontato pubblicamente. Questo servizio si rivolge alle donne che convivono con problemi legati a questa condizione, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi ne soffre. L’iniziativa mira a offrire assistenza specifica e approfondimenti sulla salute femminile.

EMPOLI Un disturbo diffuso, spesso taciuto, che incide sulla vita quotidiana della donna. All’ ospedale San Giuseppe di Empoli da febbraio scorso è attivo un ambulatorio dedicato alle disfunzioni del pavimento pelvico. Si tratta di un percorso strutturato che accompagna la paziente dalla diagnosi alla cura, con tempi certi e una presa in carico mirata. L’attività è svolta dagli specialisti empolesi al secondo piano del presidio di via Boccaccio e si rivolge, in particolare, alle pazienti che presentano incontinenza urinaria e prolasso, condizioni frequenti soprattutto nella menopausa e nella fase successiva. In Italia si stima che siano oltre 3 milioni le donne che convivono con l’incontinenza, spesso senza parlarne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disfunzioni del pavimento pelvico. Ambulatorio ad hoc al San Giuseppe: "Per migliorare la qualità di vita"

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