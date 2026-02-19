Al Bano e Loredana Lecciso sposi dopo 25 anni la figlia Jasmine Carrisi risponde ai gossip | Cambierebbe poco

Al Bano e Loredana Lecciso si sono finalmente sposati dopo 25 anni di relazione, a causa delle voci insistenti che circolavano da tempo. La figlia Jasmine Carrisi ha commentato la notizia, dicendo che un eventuale matrimonio cambierebbe poco nella loro famiglia. La coppia ha deciso di celebrare le nozze in privato, lontano dai riflettori, con amici e parenti presenti. Jasmine ha aggiunto che per loro l’amore conta più di tutto e che le indiscrezioni non influenzano il loro rapporto.

Loredana Lecciso e Al Bano sposi dopo 25 anni di relazione? A intervenire sul gossip è la figlia Jasmine Carrisi, che ha spiegato come vedrebbe un possibile matrimonio tra i genitori e quanto siano fondate le indiscrezioni. Ospite a La volta buona, Loredana Lecciso ha ripercorso senza filtri la lunga storia d'amore con Al Bano. Venticinque anni di relazione, tra passione, difficoltà e un equilibrio conquistato con il tempo. In studio, Lecciso ha parlato di matrimonio, famiglia