Miss Italia avvia azioni legali contro Ditonellapiaga | Uso indebito del nome condotta gravemente pregiudizievole La replica

Il concorso di Miss Italia contro la cantante Ditonellapiaga. A poche ore dalla presentazione del brano 'Che Fastidio' in gara al Festival di Sanremo, i rappresentanti dello storico concorso di bellezza hanno contestato all'artista "l'uso indebito della denominazione 'Miss Italia' quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell'album in cui esso è inserito". "Il testo della canzone, inoltre, contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell'onore delle ragazze che partecipano al Concorso", si legge ancora nella nota che aggiunge come, secondo la loro tesi, "tale condotta risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione 'Miss Italia', nonché dell'immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti". Quindi l'annuncio della volontà di adire le vie legali: "Per tali ragioni, il Concorso Miss Italia ha conferito mandato agli Avvocati Prof. 🔗 Leggi su Today.it

