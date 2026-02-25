Miss Italia avvia azioni legali contro Ditonellapiaga | Uso indebito del nostro nome
Neanche il tempo di concludere la prima serata ufficiale del Festival di Sanremo 2026 che scoppiano già le prime feroci polemiche contro gli artisti in gara. E le critiche non partono da degli utenti social che hanno attaccato i cantanti, bensì direttamente dal concorso di Miss Italia nei confronti della donna che si è esibita proprio all’inizio della puntata di martedì sera. Contro Ditonellapiaga, infatti, viene contestato l ’uso indebito della denominazione “Miss Italia” ideato dalla cantante che l’ha utilizzata come titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’omonimo album in cui esso è inserito. Secondo quanto riportato nella comunicazione degli organizzatori del concorso di bellezza, il testo della canzone conterrebbe espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano alla medesima gara fondata da Enzo Mirigliani. Tale condotta risulta “ gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’”, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
