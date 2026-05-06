Aizza il cane contro due ragazzi in Barriera di Milano e compie la rapina | arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Barriera di Milano. Dopo aver minacciato e rapinato due persone in corso Giulio Cesare, l’uomo ha anche cercato di aggredirli con il proprio cane. La rapina, avvenuta probabilmente sotto minaccia, si è conclusa con l’arresto da parte degli agenti di polizia del commissariato Madonna di Campagna.