' Aiuti per le assunzioni di giovani disoccupati' | da venerdì la presentazione delle domande per l’avviso pubblico

Da venerdì 8 maggio è possibile presentare le domande per l’avviso pubblico dedicato agli aiuti per le assunzioni di giovani disoccupati. L’iniziativa riguarda le aziende interessate a ricevere supporto per l’assunzione di giovani senza lavoro. La procedura si apre ufficialmente in questa data e resterà aperta fino a un termine che sarà comunicato successivamente. Le domande devono essere inviate secondo le modalità indicate nel bando.

ANCONA - Da venerdì 8 maggio si apre la presentazione delle domande per l’avviso pubblico ‘Aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati’. «Un nuovo intervento concreto a favore dell’occupazione giovanile - sottolinea l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli - con questo avviso vogliamo sostenere le.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario 2026È pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario relative all’anno 2026. Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi – Puglia2026, da oggi aperte le domandeDalle ore 10 di oggi, martedì 21 aprile fino alle ore 10 del 19 maggio 2026 sarà possibile presentare istanza di partecipazione per l’Avviso Pubblico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Decreto Lavoro 2026, tornano i bonus giovani e donne: a chi spettano e come funzionano; Dl 1° maggio, ecco i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica; ‘Le Marche per i giovani: aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati’, al via il bando; Bonus assunzioni donne 2026 potenziato: come ottenere fino a 800 Euro al mese. Decreto Primo Maggio approvato con bonus assunzioni e salario giusto: le misureVia libera al decreto Primo Maggio 2026 con bonus assunzioni under 35, stop ai contratti pirata, nuove regole per rider e rinnovo contratti ... quifinanza.it Bonus assunzioni, tutele piattaforme e rider: cosa cambia col Decreto primo maggioIl Decreto Primo Maggio punta a intervenire su incentivi alle assunzioni, tutele per i lavoratori delle piattaforme e premi di produttività. Restano però aperti i nodi sulle coperture e sui contenuti ... agendadigitale.eu Arrivano i contributi alle aziende che avevano richiesto gli aiuti sulla piattaforma attivata due giorni fa. Mancuso e Calabrese: «Garantito sostegno immediato e concreto» - facebook.com facebook Per Piantedosi gli aiuti della Flotilla per Gaza sono “irrisori”, Music for Peace smonta la retorica del governo x.com