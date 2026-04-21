Alle ore 10 di questa mattina sono state aperte le domande per l'Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi – Puglia2026. L'iniziativa riguarda il sostegno a manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale che si svolgeranno nella regione nei prossimi anni. La procedura di presentazione delle domande rimarrà aperta fino a una data da definirsi e può essere effettuata online attraverso il portale dedicato.

Dalle ore 10 di oggi, martedì 21 aprile fino alle ore 10 del 19 maggio 2026 sarà possibile presentare istanza di partecipazione per l’Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi - Puglia2026, con uno stanziamento complessivo pari a 1.400.000 euro. L'obiettivo è incentivare la promozione del turismo sportivo attraverso eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzati in Puglia dal 01.01.2026 al 31.12.2026. Tre le tipologie di eventi finanziabili: TIPO A: grandi eventi sportivi che attribuiscono un titolo sportivo assoluto, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi – Puglia2026, da oggi aperte le domande

Notizie correlate

Rai conquista l’estate: tra grandi eventi sportivi e grandi iconeLa Rai ha delineato la mappa della propria programmazione estiva, un palinsesto che vede nello sport il motore principale tra giugno e agosto, con...

Cinema, festival e grandi eventi: aperte le candidature per il Servizio Civile con ArciDalla macchina organizzativa di Internazionale al trentennale di Ferrara Sotto le Stelle: l'associazione apre le porte ai giovani tra i 18 e i 28...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sponsorizzazioni eventi 2026-2027: il Comune di Udine cerca partner / Avvisi / Novità / Homepage; Eventi sportivi e turismo, dalla Regione 1,4 milioni per il 2026; Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese; Eventi Sportivi Puglia 2026: Avviso Pubblico.

Il Comune di Bagheria apre alle sponsorizzazioni: pubblicato l'avviso pubblico esplorativo per sostenere eventi e manifestazioni cittadineL’Amministrazione comunale di Bagheria, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, intende potenziare l’offerta culturale, sportiva, turistica e sociale della città, ricorrendo anche alle sponsorizzaz ... comune.bagheria.pa.it

Invito alle Associazioni Locali: Collabora nella Realizzazione di Eventi ed Iniziative – Avviso Pubblico di Manifestazione di InteresseScopri come le associazioni locali possono dare vita alla città attraverso eventi e iniziative. Unisciti alla collaborazione per creare un impatto sociale sul territorio con idee chiare e risorse esse ... milano.cityrumors.it

Avviso pubblico:"Attrazione degli #investimenti delle Grandi #Imprese a sostegno del sistema produttivo regionale". @La_Calabria @europainitalia @EU_Growth eurokomonline.eu/index.php/band… x.com

AVVISO ALLA CITTADINANZA Si comunica che, a partire da lunedì, riprenderà il servizio di trasporto pubblico con l’impiego dei mezzi di grandi dimensioni, in sostituzione delle due navette attualmente in uso per il servizio sostitutivo temporaneo. I mezzi sara facebook