Avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario 2026

Un avviso pubblico invita i cittadini a presentare le domande di esenzione dal ticket sanitario per il 2026, a seguito di nuove normative approvate di recente. La richiesta può essere fatta online o presso gli uffici preposti, e riguarda tutte le persone che soddisfano determinati requisiti di reddito o condizione di salute. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata tra poche settimane, quindi è importante rispettare i termini indicati.

È pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario relative all’anno 2026. La misura è rivolta a nuclei familiari e persone singole in situazione di disagio socioeconomico, con l’obiettivo di offrire un supporto nel pagamento di visite specialistiche ed esami diagnostici, ad esclusione degli accessi al pronto soccorso, effettuati presso le strutture sanitarie pubbliche e i centri privati accreditati dell’Ausl di Parma. “Con questo intervento – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti – l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire un accesso equo ai servizi sanitari, sostenendo concretamente le persone e le famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenzaLa Regione Lombardia ha approvato una misura che permette alle donne vittime di violenza di ricevere cure sanitarie gratuite. Esenzione dal ticket per le donne vittime di violenza: visite e controlli a carico del servizio sanitarioLa Regione Lombardia ha deciso di esentare le donne vittime di violenza dal pagamento del ticket sanitario. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Avviso pubblico per la concessione di contributi per Grandi eventi e Manifestazioni sportive - Anno 2026; Avviso Vita & Opportunità; Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di direttore generale della ASL BR, ASL BT, ASL FG, ASL LE, ASL TA, AOU Ospedali Riuniti di Foggia, IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e IRCCS S. De Bellis di Castell; Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno dello sviluppo della rete Spazio Comune. Provincia di Asti: avviso pubblico per la nomina di un componente per la Fondazione SlalaLa Provincia di Asti ha pubblicato un avviso pubblico per la designazione di un componente della Fondazione Slala (sistema logistico integrato del nord – ... atnews.it Provincia di Asti, avviso pubblico per la designazione di un componente della Fondazione SlalaLa Provincia di Asti ha pubblicato un avviso pubblico per la designazione di un componente della Fondazione Slala (Sistema Logistico Integrato del Nord-Ovest Astigiano). L'avviso, con le relative ... lavocediasti.it Il municipio ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad aziende, enti del Terzo Settore e liberi professionisti disposti a sostenere manifestazioni culturali, turistiche e religiose nel corso dell’anno - facebook.com facebook La Camera di Commercio di Foggia, partner del progetto transnazionale C4T – Companies4Tomorrow, lancia un avviso pubblico per guidare le imprese del territorio verso la "doppia transizione": digitale ed ecologica. Consulta l'avviso e partecipa: fg.ca x.com