Con l’arrivo della primavera, i giardini si trasformano grazie all’esplosione di colori e alla luce che si fa più lunga. Le aiuole assumono un ruolo centrale nel design, diventando elementi architettonici che definiscono lo spazio e creano un’armonia visiva. La scelta delle piante e dei fiori permette di esprimere le proprie preferenze, trasformando il giardino in un ambiente che si avvicina a una stanza all’aperto.

Con la primavera il giardino cambia tono. La luce si allunga, i colori si accendono e lo spazio esterno inizia a comportarsi come una vera stanza. In questo passaggio, le aiuole smettono di essere un semplice contorno e diventano struttura. Disegnano, organizzano, costruiscono. È un cambio di sguardo prima ancora che di progetto. Le aiuole si pensano come superfici, come volumi, come segni. Il giardino si legge quasi come una composizione. Blocchi di colore e layering. Unsplash Campiture compatte di crisantemi fucsia e bianchi: un esempio di colore usato come blocco, con accostamenti precisi che costruiscono ritmo e contrasto nell’aiuola Il colore diventa il primo strumento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aiuole come architettura come progettare il giardino attraverso il colore

Blooming Backyard Retreat: 12 Modern Landscape Architecture & Floral Garden Inspiration 2025

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