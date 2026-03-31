Con l’arrivo della primavera, i mascara colorati tornano a comparire sugli scaffali delle profumerie e nelle trousse di molti appassionati di trucco. La scelta del colore di mascara in base ai capelli può influenzare l’effetto complessivo del trucco, rendendo il look più armonioso o più audace. In questo periodo si registrano molte richieste di consigli su come abbinare le tonalità di mascara ai diversi colori di capelli.

Come ogni primavera, ecco che il mascara colorato fa il suo ritorno sugli scaffali delle profumerie ma, cosa più importante, nelle trousse di make up. E la palette cromatica diventa sempre più ricca. Non ultimo il Diorshow Overvolume color Pink di Dior. Ammetto che la prima volta che l’ho visto su TikTok il mio cuore ha perso un colpo per l’emozione. Un po’ come quando ho provato il mascara burgundy. Ma se da un lato c’è chi abbandona il mascara nero senza esitazione, ecco che quando si tratta di abbandonare la comfort zone del nero – un classico, sempre elegante, con lui non si sbaglia (quasi) mai – il dubbio assale. La nuance di mascara sarà in grado di far risaltare il colore degli occhi al meglio, oppure li farà sembrare spenti, vuoti, assenti creando un effetto poco armonioso? Mascara colorato: come sceglierlo senza sbagliare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come scegliere il colore di mascara in base al colore dei capelli

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