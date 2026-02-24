Ossago Lodigiano Airpack e i 41 lavoratori a rischio | scatta la protesta contro la chiusura

Airpack di Ossago Lodigiano ha annunciato la chiusura, lasciando senza lavoro 41 dipendenti, tra cui un dirigente. La notizia ha suscitato immediatamente la rabbia dei lavoratori, che hanno deciso di scendere in piazza per chiedere spiegazioni. La decisione dell’azienda ha provocato tensioni e richieste di incontri urgenti con le istituzioni locali. La protesta continua mentre si cerca un modo per tutelare gli operai coinvolti.

© Ilgiorno.it - Ossago Lodigiano, Airpack e i 41 lavoratori a rischio: scatta la protesta contro la chiusura

Ossago Lodigiano (Lodi), 24 febbraio 2026 – Dopo l’annunciata chiusura della ditta Airpack di Ossago Lodigiano, comunicata il 16 febbraio 2026 e piombata come una doccia fredda su 41 dipendenti, tra cui un dirigente, destinati a rimanere senza lavoro, le sigle sindacali Cisl Filcem e Cgil Fenca hanno avviato la protesta. I dipendenti della logistica Marr scioperano per il nuovo contratto: scontri con la polizia La casa madre della multinazionale belga che gestisce l’azienda, specializzata nella produzione di imballaggi protettivi in polietilene e polipropilene, ha sede a Brisio e la trattativa si preannuncia complessa, soprattutto per le difficoltà di comunicazione con i vertici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Ruggi, proclamato lo sciopero dei lavoratori Colser: scatta la protestaQuesta mattina si sono radunati davanti all’ospedale Ruggi di Salerno i lavoratori della Colser. Leggi anche: Sindacalista licenziato, scatta la protesta: "Attacco alla dignità di tutti i lavoratori" Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Ossago: la Airpack licenzierà tutti i 40 lavoratori; Ex Airpack chiude a Ossago, 41 lavoratori senza futuro; Ossago, chiude l’ex Airpack: 41 persone restano senza lavoro; Licenziamenti alla Airpack di Ossago: lunedì il presidio dei sindacati - VIDEO. Licenziamenti alla Airpack di Ossago: oggi il presidio dei sindacatiSindacati e lavoratori della Airpack di Ossago Lodigiano al fianco per scongiurare la chiusura dello stabilimento. Dopo l’annuncio shock di una settimana fa da parte dell’azienda, che ha aperto una pr ... ilcittadino.it Ossago: la Airpack licenzierà tutti i 40 lavoratoriFATTURATO IN CALO Lunedì la comunicazione ai sindacati, che chiedono invece cassa integrazione e cambio di proprietà ... ilcittadino.it Ossago Lodigiano, lunedì assemblea generale dei lavoratori. Poi il primo confronto tra sindacati e azienda - facebook.com facebook