Una giornata di Pasquetta si è trasformata in un momento di incontro tra i lavoratori di un'azienda locale, coinvolti in un clima di tensione e incertezza legata al futuro occupazionale. Dopo settimane di preoccupazioni, la situazione sembra aver portato a un certo rasserenamento, con i 41 dipendenti che ora mostrano un cauto ottimismo. Durante l’incontro, sono state condivise alcune parole di incoraggiamento, accompagnate da momenti di convivialità.

Ossago Lodigiano (Lodi), 7 aprile 2026 – Una grigliata, qualche sorriso, strette di mano e parole di incoraggiamento. Ma non manca l’amarezza davanti ai cancelli della società Airpack (leader nella produzione di imballaggi), dove la Pasquetta è diventata un momento di resistenza collettiva. Dei 41 lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo annunciata dall’azienda nei mesi scorsi, una ventina ha scelto di passare la giornata del lunedì di Pasqua al presidio permanente, organizzato dalle sigle sindacali coinvolte nelle trattative. Al centro della protesta, la vertenza che, nelle ultime settimane, ha visto un irrigidimento delle posizioni, ma che ora sembra beneficiare di qualche spiraglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismo

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