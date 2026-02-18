airbnb celebra milano cortina 2026 con casa airbnb nel cuore di milano

Airbnb ha aperto Casa Airbnb in Via Senato a Milano, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La struttura offre un’esperienza immersiva, combinando il fascino dell’ospitalità italiana con l’energia delle competizioni sportive. Durante l’evento, i visitatori possono scoprire oggetti e fotografie che rappresentano lo spirito olimpico e partecipare a attività dedicate agli appassionati. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e a celebrare il legame tra sport e cultura locale. La Casa resterà aperta fino alla fine delle Olimpiadi.

Si trova in Via Senato . In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Airbnb – Partner Mondiale dell’evento – sta celebrando lo spirito olimpico con Casa Airbnb, uno spazio esperienziale che unisce il calore dell’ospitalità italiana alla magia dello sport. Fino al 22 febbraio 2026, in via Senato a Milano, milanesi e visitatori internazionali potranno vivere un ricco palinsesto di appuntamenti tra sport, cultura e tradizione. Casa Airbnb è un vero e proprio hub di incontri e condivisione: dalle Esperienze e Servizi con atleti olimpici e paralimpici e host locali, alle proiezioni live delle competizioni sui maxischermi, accompagnate da bevande calde al mattino e cocktail in perfetto stile après-ski la sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

