Spettacolo dal vivo nelle periferie | avviso del Comune di Napoli da 889mila euro

Il Comune di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico con un importo di 889 mila euro destinato a finanziare spettacoli dal vivo nelle periferie della città. La selezione riguarda progetti culturali che coinvolgano eventi teatrali, musicali o di intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere attività culturali nelle aree meno centrali. La procedura di selezione resterà aperta nelle prossime settimane.

Il Comune di Napoli ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti culturali da realizzare nell’ambito della rassegna Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica 2026, finalizzata all’animazione delle municipalità periferiche della città attraverso eventi di spettacolo dal vivo e attività laboratoriali tematiche. L’iniziativa prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 900mila euro, destinata al sostegno di rassegne di teatro, musica e danza che si distribuiranno nel territorio cittadino secondo un criterio policentrico, con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, riequilibrio territoriale e valorizzazione delle realtà artistiche locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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