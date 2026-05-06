Aidem Il nuovo curricolo della scuola dell’infanzia | come aggiornarlo secondo le Indicazioni Nazionali 2025 Corso pratico online accreditato MIM

Un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, è stato promosso per aiutare gli insegnanti della scuola dell’infanzia ad aggiornare il loro approccio didattico. Il percorso si focalizza sulle modalità di applicazione delle nuove Indicazioni Nazionali 2025, offrendo strumenti pratici e concreti per adattare il curricolo alle recenti linee guida. La formazione si rivolge a chi desidera approfondire le novità legislative e metodologiche del settore.

Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti della scuola dell’infanzia nell’aggiornamento del curricolo verticale d’istituto in conformità alle nuove Indicazioni Nazionali 2025 Si tratta di un cambiamento significativo, che molte istituzioni scolastiche stanno già affrontando, spesso incontrando difficoltà concrete: e-Seminar (Corso online di formazione pratica) – Novità 2026COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COS’È L’E-SEMINAR?L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica in modalità asincrona, costituito da 4 lezioni (video, slides di sintesi e test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso esclusivo dei soli partecipanti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate (Aidem) Indicazioni Nazionali 2025: dalla progettazione curricolare alla valutazione per competenze (Corso online Accreditato con indicazioni pratiche)Corso online di formazione pratica in modalità asincrona (e-Seminar), per supportare i docenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo... (Aidem) MUSICA A SCUOLA: come utilizzarla per l’apprendimento e l’inclusione di alunni BES (Corso pratico online accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare tutti i docenti (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria) nel processo di... Contenuti utili per approfondire Dalle Indicazioni nazionali primo ciclo 2012 alle Nuove 2025: come cambia la scuola italianaA tredici anni dall’ultima revisione, la scuola italiana si prepara a una nuova trasformazione. Le Indicazioni Nazionali del 2012 avevano il compito di traghettare l’istruzione in una società ... tecnicadellascuola.it Nuove Indicazioni Nazionali scuola primaria dal 1° settembre, cambio di passo per i docenti? Ecco in che sensoLe nuove Indicazioni nazionali chiedono alle scuole un cambio di passo che non può essere solo formale. Per i dirigenti significa governare processi complessi, dare direzione al collegio e costruire u ... tecnicadellascuola.it