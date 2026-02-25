Aidem Indicazioni Nazionali 2025 | dalla progettazione curricolare alla valutazione per competenze Corso online Accreditato con indicazioni pratiche

Lavoro di formazione pratico ha coinvolto insegnanti, dopo che le nuove Indicazioni Nazionali 2025 hanno modificato il modo di progettare le attività scolastiche. Il corso online fornisce strumenti concreti per sviluppare curricoli e valutare le competenze degli studenti, con focus sulla scuola dell’infanzia e del primo ciclo. La formazione si svolge in modalità asincrona, permettendo ai docenti di seguire le lezioni quando preferiscono. Molti insegnanti stanno già applicando queste nuove strategie nelle loro classi.