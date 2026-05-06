I mercati hanno puntato sulla Corea del Sud come principale protagonista nel settore dell'intelligenza artificiale. Mentre in Nord America e in Europa le aziende continuano a sviluppare e investire in questa tecnologia, in Asia la Corea ha registrato un aumento significativo nelle attività e nelle transazioni legate all'IA. La crescita nel paese si traduce in un incremento degli investimenti e in una maggiore presenza nei mercati globali di questa innovazione.

La tecnologia corre negli S tati Uniti. Corre in Europa. Ma soprattutto corre in Asia, dove la Corea del Sud non solo brinda, ma incassa. Lo sottolinea Gabriel Debach, market analyst di eToro, che partendo dagli ultimi sviluppi in termini di AI, si sofferma sulle performance di aziende e indici coreani. Negli Stati Unit i il segnale è stato chiaro: ieri si sono aggiornati nuovamente i massimi per S&P 500 (13° da inizio anno), Nasdaq 100 (9°) e Russell 2000 (14°), con il capitale che ha smesso di disperdersi e ha iniziato a scegliere. E ha scelto una sola cosa: la filiera dell’intelligenza artificiale. Non il software, non la narrativa, ma l’infrastruttura.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - AI: i mercati scelgono la Corea

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