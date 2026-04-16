Cosa si mangia nei mercati della Corea del Sud
Nel 2012, vicino all’ex mattatoio di Roma, è stato aperto il Mercato di Testaccio, un grande spazio coperto di 5.000 metri quadrati con box disposti ordinatamente. La struttura ha attirato attenzione nonostante il clima di diffidenza iniziale, offrendo una varietà di prodotti alimentari e specialità locali. La scelta di allestire il mercato in una zona storica ha suscitato interesse tra visitatori e operatori del settore.
Nel 2012, in un clima di scetticismo generale, a pochi passi dall’ex mattatoio di Roma, venne inaugurato il Mercato di Testaccio: uno spazio coperto di cinquemila metri quadri di box ordinati. Prese il posto dei vecchi e storici banchi e carretti di Piazza Testaccio. Quasi quindici anni dopo, una mossa accolta con più di un dubbio si è trasformata in un processo di riqualificazione urbana (e sociale) che ha creato un hub di esperienze, oltre la semplice spesa. Ed essendo a Testaccio, il cuore gastronomico di Roma, al centro di questa offerta esperienziale non poteva che esserci il cibo: sia quello venduto da macellai e fruttivendoli, che quello venduto delle decine di banchi che offrono piatti della tradizione o da altre culture gastronomiche, street food e variazioni sul tema.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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