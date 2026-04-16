Cosa si mangia nei mercati della Corea del Sud

Nel 2012, vicino all’ex mattatoio di Roma, è stato aperto il Mercato di Testaccio, un grande spazio coperto di 5.000 metri quadrati con box disposti ordinatamente. La struttura ha attirato attenzione nonostante il clima di diffidenza iniziale, offrendo una varietà di prodotti alimentari e specialità locali. La scelta di allestire il mercato in una zona storica ha suscitato interesse tra visitatori e operatori del settore.