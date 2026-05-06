L’Autorità antitrust ha deciso di bloccare temporaneamente le attività di DeepSeek e Mistral a seguito di accuse legate a rischi di allucinazioni nelle risposte generate dalle intelligenze artificiali. Le due aziende dovranno adottare misure per segnalare eventuali errori o inesattezze nei propri sistemi e garantire una maggiore trasparenza. La decisione si basa su verifiche riguardanti la possibilità che le AI producano contenuti inventati o imprecisi senza che gli utenti se ne rendano conto.

? Cosa scoprirai Come può un avvocato usare sentenze inventate senza accorgersene?. Quali misure obbligatoranno DeepSeek e Mistral a segnalare i propri errori?. Perché Nova AI ha ingannato gli utenti sulla natura dei suoi modelli?. Quanto rischiano le aziende tecnologiche se non correggeranno le allucinazioni?.? In Breve Le aziende hanno 120 giorni per rispettare gli impegni sotto pena di 11 milioni di euro.. Nova AI dovrà dichiarare la natura di aggregatore per modelli come ChatGPT e Gemini.. L'azione segue l'articolo 13 dell'AI Act europeo sulla trasparenza dei modelli generativi.. Il caso legale coinvolge un avvocato che presentò quattro sentenze inventate dall'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e rischi allucinazioni: l’Antitrust ferma DeepSeek e Mistral

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