Hume AI | modello vocale 5x più veloce e senza allucinazioni

Hume AI ha reso disponibile come open source il modello vocale TADA, una tecnologia progettata per la generazione del parlato. Il modello è in grado di produrre voce umana in modo rapido, risultando cinque volte più veloce rispetto ad altre soluzioni simili. A differenza di altri sistemi, TADA funziona senza allucinazioni, offrendo risposte più coerenti e affidabili.

Hume AI ha reso open source il modello vocale TADA, una soluzione per la generazione del parlato che opera senza allucinazioni. Il sistema è cinque volte più rapido dei concorrenti e mappa esattamente un segnale audio a ogni token di testo. I dati confermano zero parole inventate su oltre mille campioni testati. La valutazione umana assegna al sistema un punteggio di naturalità pari a 3,78 su 5. Il codice e i modelli sono disponibili sotto licenza MIT. Prestazioni tecniche e scalabilità operativa. La velocità del nuovo motore rappresenta un salto quantificabile rispetto agli standard attuali. Mentre le tecnologie precedenti generavano molti più frame audio per ogni unità di testo, questa architettura sincronizza perfettamente testo e suono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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