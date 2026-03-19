L’intelligenza artificiale sta entrando negli ospedali, spesso senza procedure ufficiali o linee guida chiare, ma attraverso iniziative personali di medici e operatori sanitari. In alcuni casi, si riscontrano problemi legati a ‘allucinazioni cliniche’ generate dall’AI, che vengono utilizzate senza un’adeguata supervisione. La diffusione di queste tecnologie avviene senza un quadro regolamentare condiviso.

L’intelligenza artificiale ha già varcato la soglia degli ospedali, non sempre con protocolli ufficiali o linee guida condivise, ma spesso per iniziativa individuale. È la cosiddetta ‘ Shadow AI ’: strumenti usati senza autorizzazione per alleggerire carichi di lavoro sempre più pressanti. Un recente sondaggio – condotto negli Stati Uniti da Cite Research per conto di Wolters Kluwer Health – su oltre 500 professionisti sanitari fotografa bene il fenomeno: il 41% dei professionisti è a conoscenza dell’uso di strumenti non autorizzati da parte dei colleghi e il 17% ammette di averli impiegati personalmente. Il dato più interessante è la frattura culturale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’uso non autorizzato dell’AI negli ospedali e le ‘allucinazioni cliniche’

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