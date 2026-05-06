Ai Carissimi il segno indelebile di Della Dora

A tre anni dalla scomparsa, ieri la città di Fano ha ricordato Tommaso Della Dora. La comunità si è riunita per celebrare la memoria di Della Dora, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La commemorazione si è svolta in modo semplice, con la partecipazione di familiari, amici e cittadini. Nessun dettaglio sulle modalità dell’evento è stato reso pubblico.

di Tiziana Petrelli A tre anni esatti dalla sua scomparsa, ieri Fano è tornata a stringersi attorno al nome di Tommaso Della Dora. Educatore di professione, fotoamatore per passione, allenatore di calcetto e segretario del Pd per vocazione, fino a quel 5 maggio 2023 quando la morte se l’è portato via a soli 42 anni. Non senza avergli dato però il tempo di lasciare un segno profondo in chi lo ha conosciuto. Per questo da oggi il suo nome torna a lettere cubitali là dove tanto di lui è iniziato: su un campo di terra e sogni dove è cresciuto ragazzo, prima con il pallone tra i piedi e poi con lo sguardo rivolto agli altri. Su questo il Consiglio comunale si è mosso compatto, con una mozione congiunta sottoscritta da tutte le forze politiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ai "Carissimi" il segno indelebile di Della Dora Ruqayya and Mr. Operator exiled this traitorous millionaire Notizie correlate Eredità di Francesco: il segno indelebile del Papa su CremonaA un anno dalla scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile 2025 a Casa Santa Marta dopo una complicazione legata a una polmonite e un... Leggi anche: Oroscopo della settimana: “Pesci, alcune decisioni saranno inevitabili. Bilancia, attenzione ai confronti diretti”. Le previsioni segno per segno