Oroscopo della settimana | Pesci alcune decisioni saranno inevitabili Bilancia attenzione ai confronti diretti Le previsioni segno per segno
Questa settimana si conclude la presenza del Sole in Ariete, segnando un momento di transizione che invita a terminare progetti avviati e a prepararsi a un cambiamento di ritmo. Tra i vari segnali, i Pesci dovranno affrontare decisioni considerate inevitabili, mentre i Bilancia dovranno prestare attenzione a eventuali confronti diretti con altre persone. Le previsioni si concentrano su aspetti pratici e comportamentali legati alla fase attuale.
Luna Nuova in Ariete il 17 aprile porta nuovi inizi per tutti i segni. Gemelli e Sagittario i più favoriti della settimana Si entra nell’ultima fase del Sole in Ariete, un passaggio che invita a chiudere ciò che è stato avviato e a prepararsi a un cambio di ritmo. Dal 15 Mercurio raggiunge Marte in Ariete, comunicazione e azione diventano dirette e rapide, ma anche più impulsive. Il 17 la Luna Nuova in Ariete segna un nuovo inizio, favorendo scelte personali e nuovi progetti. La Luna, dall’Acquario al Toro, accompagna questo processo: prima sul piano delle idee, poi su quello più concreto e realizzativo. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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