Questa settimana si conclude la presenza del Sole in Ariete, segnando un momento di transizione che invita a terminare progetti avviati e a prepararsi a un cambiamento di ritmo. Tra i vari segnali, i Pesci dovranno affrontare decisioni considerate inevitabili, mentre i Bilancia dovranno prestare attenzione a eventuali confronti diretti con altre persone. Le previsioni si concentrano su aspetti pratici e comportamentali legati alla fase attuale.

Luna Nuova in Ariete il 17 aprile porta nuovi inizi per tutti i segni. Gemelli e Sagittario i più favoriti della settimana Si entra nell’ultima fase del Sole in Ariete, un passaggio che invita a chiudere ciò che è stato avviato e a prepararsi a un cambio di ritmo. Dal 15 Mercurio raggiunge Marte in Ariete, comunicazione e azione diventano dirette e rapide, ma anche più impulsive. Il 17 la Luna Nuova in Ariete segna un nuovo inizio, favorendo scelte personali e nuovi progetti. La Luna, dall’Acquario al Toro, accompagna questo processo: prima sul piano delle idee, poi su quello più concreto e realizzativo. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Pesci, alcune decisioni saranno inevitabili. Bilancia, attenzione ai confronti diretti”. Le previsioni segno per segno

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